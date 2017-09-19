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Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчика

Экономика и бизнес
19 сентября, 13:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС

Новое заседание назначено на 24 октября

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© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге отложил рассмотрение иска Антона Розенберга к компании ООО "Телеграф" о его увольнении в связи с неявкой ответчика и свидетелей.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга продолжит слушания по гражданскому делу по иску Антона Розенберга к ООО "Телеграф" о восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. <...> Судебное заседание было отложено в связи с неявкой ответчика и свидетелей", - сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда. Сумма заявленных исковых требований составляет 462298 руб. 75 копеек.

Иск был подан 18 мая, предварительное судебное заседание состоялось 8 августа, следующее заседание, назначенное на 29 августа, было отложено. Новое заседание назначено на 24 октября.

Параллельно в Петербурге проходит еще один судебный процесс с теми же участниками. ООО "Телеграф", подконтрольное, по утверждению Розенберга, Павлу Дурову, хочет взыскать с него 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны о работе ресурсов, связанных с мессенджером Telegram. Это заседание также назначено на вторник в Петродворцовом районном суде.

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