Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчика

РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещенияСпорт 19 сентября, 13:52
Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млнМеждународная панорама 19 сентября, 13:48
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организациюМеждународная панорама 19 сентября, 13:45
Погода "на миллион": центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"В стране 19 сентября, 13:43
Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армииАрмия и ОПК 19 сентября, 13:32
"Тракай" подтвердил переход Динияра БилялетдиноваСпорт 19 сентября, 13:26
Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчикаЭкономика и бизнес 19 сентября, 13:21
Скворцова рассказала об успехах России в развитии ядерной медициныОбщество 19 сентября, 13:20
Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 19 сентября, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд в Санкт-Петербурге отложил рассмотрение иска Антона Розенберга к компании ООО "Телеграф" о его увольнении в связи с неявкой ответчика и свидетелей.
"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга продолжит слушания по гражданскому делу по иску Антона Розенберга к ООО "Телеграф" о восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. <...> Судебное заседание было отложено в связи с неявкой ответчика и свидетелей", - сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда. Сумма заявленных исковых требований составляет 462298 руб. 75 копеек.
Иск был подан 18 мая, предварительное судебное заседание состоялось 8 августа, следующее заседание, назначенное на 29 августа, было отложено. Новое заседание назначено на 24 октября.
Параллельно в Петербурге проходит еще один судебный процесс с теми же участниками. ООО "Телеграф", подконтрольное, по утверждению Розенберга, Павлу Дурову, хочет взыскать с него 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны о работе ресурсов, связанных с мессенджером Telegram. Это заседание также назначено на вторник в Петродворцовом районном суде.