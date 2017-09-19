Ракетные пуски КНДР наносят многомиллиардные убытки японскому телевидению

ТОКИО, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Регулярные ракетные пуски КНДР в сторону японских территорий несут не только угрозу безопасности Японии, но и наносят многомиллиардные убытки национальным телевизионным каналам. Об этом сообщил еженедельный журнал Nikkan gendai. Испытания чаще всего приходятся на утренние часы, когда в эфире местных телеканалов выходят популярные утренние шоу и телесериалы.

Японские телевизионщики вынуждены прерывать трансляцию развлекательных передач и давать срочные выпуски новостей. В случае с ракетными запусками КНДР такие экстренные выпуски могут длиться до нескольких часов, в реальном времени оповещая телезрителей обо всей актуальной информации, связанной с провокационными действиями Пхеньяна. Таким образом каждый раз, когда КНДР проводит очередное ракетное испытание, вся сетка телевизионного вещания японских каналов обрушивается, принося им огромные убытки. Финансовые потери связаны также и с рекламой - этика телеканалов не позволяет слишком активно разбавлять срочные выпуски рекламными роликами, принимая во внимание серьезность, с которой в Японии относятся к северокорейской угрозе.

Но главная причина недовольства местных телеканалов заключается в том, что во время испытаний большинство зрителей переключается на первую кнопку японского ТВ - общественный новостной телеканал NHK, который считается в Японии самым оперативным и профессиональным с точки зрения подготовки новостей. Стоит подчеркнуть, что NHK от такого повышенного общественного внимания не получает никаких дополнительных средств - на канале полностью отсутствует реклама.