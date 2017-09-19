Законопроект об обязательной маркировке товаров может быть внесен в Думу в октябре

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Проект закона о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками практически готов и в октябре может быть внесен в Госдуму, сказала во вторник на Всероссийской научно-практической конференции "Молочная отрасль России в условиях импортозамещения" руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Проект федерального закона о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками был разработан Министерством финансов РФ. Предполагается, что единым оператором системы идентификации станет Федеральная налоговая служба. Пилотным проектом по электронной маркировке продукции отечественных производителей стало обязательное с начала 2017 года чипирование меховых шуб, которое было призвано не допустить на рынок некачественную и поддельную продукцию.

"Законопроект о маркировке знаками прослеживания практически готов. Я думаю, что в следующем месяце он будет внесен в Госдуму. Сегодня (для маркировки) выбрано 10 групп продукции, от детских товаров до продуктов питания, лекарства и табак", - сказала Попова.

Воспользоваться системой идентификации смогут как обычные покупатели, так и представители надзорных и контролирующих органов.

"Вы подносите или специальный ридер - он позволяет потом распечатать - или обычный смартфон, считываете метку в специальном приложении, и у вас на экране высвечивается информация о том, что это за товар, где он произведен, через какую таможню прошел", - рассказала о действии системы глава Роспотребнадзора.