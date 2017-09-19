Мощностей заводов Кубани хватит для производства до 2 млн тонн молочных продуктов в год

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СОЧИ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Существующие мощности молочных заводов Кубани способны переработать свыше 2 млн тонн сырья в год, что почти в полтора раза больше нынешних объемов. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.
Основной производственный потенциал молочного производства сосредоточен на 15 предприятиях края. За последние пять лет общий объем инвестиций в целом по отрасли составил более 7 млрд рублей. "Сейчас мы производим порядка 1,4 млн тонн молока, наших производственных мощностей хватает на переработку ежегодно порядка 2 млн тонн, молокоперерабатывающие предприятия загружены только на 48%", - сообщил министр.
Власти региона ставят перед собой задачу расширения поддержки молочного скотоводства за счет введения новых направлений предоставления субсидий.
"В 2018 году минсельхозом Кубани будут предложены новые меры господдержки, в том числе на развитие нового племенного поголовья, также планируется выделить дополнительные средства на приобретение сельхозтехники для животноводства, будем доплачивать порядка 15 тыс. рублей за одну введенную в производство молока фуражную голову крупного рогатого скота", - отметил глава краевого Минсельхоза.
Имеющиеся в регионе производственные мощности при их полной загрузке позволят производить до 1,2 млн тонн цельномолочной продукции в год, масла коровьего - 24 тыс. тонн, сыров натуральных - 32 тыс. тонн, консервов молочных - 103 млн условных банок, сухой молочной сыворотки - 6 тыс. тонн, отмечают власти.
В 2017 году в Краснодарском края были выделены 694,5 млн рублей субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, в том числе из краевого бюджета - 248 млн рублей. Свыше 233 млн рублей выплачено на поддержку племенного молочного животноводства. Значительные суммы выделены на возмещение процентов по инвестиционным кредитам и на развитие этого направления в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах. В целом на Кубани в этом году на развитие животноводства будет направлено 1 млрд 397 млн рублей.