Совет директоров "Центрального телеграфа" рассмотрит вопрос смены гендиректора 29 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Центрального телеграфа" рассмотрит вопрос смены генерального директора компании 29 сентября, говорится в материалах компании.

Сейчас генеральным директором ПАО "Центральный телеграф" является Александр Снытко.

Представитель "Центрального телеграфа" Вера Кузнецова сообщила ТАСС, что Снытко переходит на другую работу и займет пост в группе компаний "Ростелекома". Кандидатура нового генерального директора будет объявлена на следующей неделе, добавила она.

Как сообщалось ранее, 16 октября пройдет внеочередное собрание акционеров компании, на котором акционеры переизберут совет директоров.

"Центральный телеграф" оказывает услуги доступа в интернет, IPTV, аренды каналов связи, документальной электросвязи (телеграммы), VPN и другие на рынке Москвы и Московской области.