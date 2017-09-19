Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совет директоров "Центрального телеграфа" рассмотрит вопрос смены гендиректора 29 сентября

Экономика и бизнес
19 сентября, 18:25 UTC+3 МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

По словам представителя компании, что генеральный директор "Центрального телеграфа" Александр Снытко переходит на другую работу и займет пост в группе компаний "Ростелекома"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Центрального телеграфа" рассмотрит вопрос смены генерального директора компании 29 сентября, говорится в материалах компании.

Сейчас генеральным директором ПАО "Центральный телеграф" является Александр Снытко.

Представитель "Центрального телеграфа" Вера Кузнецова сообщила ТАСС, что Снытко переходит на другую работу и займет пост в группе компаний "Ростелекома". Кандидатура нового генерального директора будет объявлена на следующей неделе, добавила она.

Как сообщалось ранее, 16 октября пройдет внеочередное собрание акционеров компании, на котором акционеры переизберут совет директоров.

"Центральный телеграф" оказывает услуги доступа в интернет, IPTV, аренды каналов связи, документальной электросвязи (телеграммы), VPN и другие на рынке Москвы и Московской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
2
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
3
Путин внес в Думу проект о наказании для глав компаний за злоупотребления в рамках ГОЗ
4
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
5
Людей эвакуируют с девяти объектов в Белгороде после сообщений о минировании
6
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
7
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама