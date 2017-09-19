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Агрокомпании начали продажи столового винограда, выращенного на Кубани

Экономика и бизнес
19 сентября, 18:53 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 19, сентября. /ТАСС

Планируется реализация семи сортов винограда

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КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края начали отгрузку столового винограда, в том числе в крупнейшие российские торговые сети. Об этом сообщили в пресс-службе агрофирмы "Южная" (входит в состав винного холдинга "Ариант").

"Агрофирма "Южная" начала оптовую продажу столовых сортов винограда. Планируется реализовать виноград семи сортов: белые - Августин и Аркадия, красные - Аттика, Кардинал, Молдова и Кутузовский, розовый - Кишмиш лучистый", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что "Южная" имеет техническую возможность по кратковременному (до 600 тонн) и долговременному (на срок с октября до февраля - до 250 тонн) хранению винограда. Под столовые сорта в компании отдано более 1 тыс. га земли, получено около 8 тыс. тонн - примерно столько же, сколько и в следующем году. Компания отгружает не менее 230 тонн в сутки.

В отделе маркетинга другого крупного производителя - винодельческого комплекса "Фанагория" (один из крупнейших в РФ) ТАСС сообщили, что "столовый виноград собран почти весь".

Как рассказал ТАСС агроном "Фанагории Агро" (входит в структуру "Фанагории"), в этом году собрано около 400 тонн столового винограда, что примерно в 1,5 раза меньше, чем годом ранее. "Спрос был плохой на белые сорта, их убрали. И град немного повредил урожай", - добавил он.

Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют неплохой урожай технических (винных) сортов винограда на Кубани. Однако они отмечали, что погодные условия могут серьезно сказаться на столовых сортах.

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