Новую ТЭЦ за 5 млрд рублей планируют построить в Твери до 2027 года

ТВЕРЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Новая ТЭЦ должна быть построена на территории микрорайона Южный в Твери до 2027 года. Как сообщил во вторник журналистам первый заместитель главы администрации города Владимир Карпов, общий объем инвестиций в строительство составит до 5 млрд рублей.

"Новую ТЭЦ планируется построить в два этапа: первый - до 2024 года и второй - до 2027. Общий объем инвестиций мы сегодня оцениваем от 4 до 5 млрд рублей" - сказал Карпов.

Он добавил, что строительство объекта должно быть осуществлено без привлечения бюджетных средств. "Мы планируем использовать механизм комплексного освоения территорий - приемлемым вариантом может быть участие нескольких инвесторов, которые будут заниматься застройкой района, то есть это будут частные инвестиции", - отметил замглавы администрации.

По его словам, новая ТЭЦ необходима, так как существующие электроцентрали города исчерпали резервы для подключения новых домов в микрорайоне, где в настоящее время проживает более 30 тыс. человек. "Сейчас микрорайон снабжается теплом от своей котельной. На ТЭЦ-4 уже нет резерва, и мы можем честно признать, что сейчас невозможно обеспечить желаемую надежность теплоснабжения микрорайона Южный", - сказал Карпов.

Микрорайон входит в состав Московского района города Твери. Его застройка началась в конце 60-х годов ХХ века. Изначально планировалось, что в нем будет проживать 12 тыс. человек, однако в последние годы в микрорайоне ведется активное строительство - на территории Южного возведено несколько крупных жилых комплексов, в настоящее время также продолжается строительство.

В настоящий момент в Твери работают три ТЭЦ и один котельный цех, созданный на базе бывшей ТЭЦ-2.