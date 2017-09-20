Прирост запасов газа в РФ в 2017 году превысит прошлогодний уровень

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ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Прирост запасов газа в России по итогам 2017 года ожидается выше показателя 2016 года, сообщил журналистам генеральный директор ФБУ "Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых" (ГКЗ) Игорь Шпуров.
"Я не думаю, что будет меньше, чем в прошлом году. По газу будет, наверное, больше (прирост), в том числе, за счет Тамбейского месторождения", - сказал он.
Шпуров добавил, что на данный момент более трети месторождений переведено на новую классификацию, с начала 2017 года проведено около 1,5 тыс. экспертиз.
Как сообщал ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, фактический прирост разведанных запасов нефти в 2016 году составил 575 млн тонн, газа - 702 млрд кубометров.