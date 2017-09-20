Минприроды РФ предлагает сконцентрироваться на разведке месторождений в Сибири

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Минприроды России в рамках стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2035 года предлагает сконцентрироваться на поисках и разведке крупных месторождений в доказанных продуктивных комплексах Восточной Сибири и на севере Западной Сибири. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Тюменском нефтегазовом форуме.

"На сегодняшний день мы видим следующие основные стратегические направления (развития минерально-сырьевой базы - прим. ред.) - поиски и разведка крупных месторождений в доказанных продуктивных комплексах Восточной Сибири, а также на севере Западной Сибири, а также разведка новых перспективных комплексов в нижних глубоких этажах Западно-Сибирской плиты, Восточно-Сибирской платформы, Прикаспийской впадины и далее", - сказал он.

По словам министра, кроме того, необходимо сконцентрироваться на геологическом изучении арктического и дальневосточного шельфов России, а при улучшении внешней конъюнктуры - на их освоении.

Министерство также предлагает стимулировать недропользователей к поискам и освоению мелких месторождений в действующих провинциях и создавать условия для активного вовлечения в освоение нетрадиционных источников углеводородного сырья, геологоразведку в регионах Арктической зоны, а также поддерживать новые проекты, которые должны обеспечить развитие Северного морского пути.

"С учетом последних результатов геолого-поисковых работ наиболее приоритетными задачами в области поисков и разведки месторождений нефти и газа остаются поиски месторождений в высокоперспективных районах Западной Сибири и Лено-Тунгусской провинции, а также в глубокозалегающих горизонтах Волго-Урала, Прикаспия и Западной Сибири. Мы также нацелены на стимулирование освоения глубоких горизонтов известных нефтегазоносных бассейнов - доюрского комплекса Западной Сибири и глубоких палеозойских горизонтов Прикаспийской впадины", - добавил Донской.