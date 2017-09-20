Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минприроды РФ предлагает сконцентрироваться на разведке месторождений в Сибири

Экономика и бизнес
20 сентября, 9:58 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 20, сентября. /ТАСС

Министр Сергей Донской также отметил, что необходимо уделить внимание геологическому изучению арктического и дальневосточного шельфов России

Поделиться
Материал из 1 страницы
Бурение скважины на арктическом шельфе

Бурение скважины на арктическом шельфе

© Владимир Смирнов/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Минприроды России в рамках стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2035 года предлагает сконцентрироваться на поисках и разведке крупных месторождений в доказанных продуктивных комплексах Восточной Сибири и на севере Западной Сибири. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Тюменском нефтегазовом форуме.

"На сегодняшний день мы видим следующие основные стратегические направления (развития минерально-сырьевой базы - прим. ред.) - поиски и разведка крупных месторождений в доказанных продуктивных комплексах Восточной Сибири, а также на севере Западной Сибири, а также разведка новых перспективных комплексов в нижних глубоких этажах Западно-Сибирской плиты, Восточно-Сибирской платформы, Прикаспийской впадины и далее", - сказал он.

По словам министра, кроме того, необходимо сконцентрироваться на геологическом изучении арктического и дальневосточного шельфов России, а при улучшении внешней конъюнктуры - на их освоении.

Министерство также предлагает стимулировать недропользователей к поискам и освоению мелких месторождений в действующих провинциях и создавать условия для активного вовлечения в освоение нетрадиционных источников углеводородного сырья, геологоразведку в регионах Арктической зоны, а также поддерживать новые проекты, которые должны обеспечить развитие Северного морского пути.

"С учетом последних результатов геолого-поисковых работ наиболее приоритетными задачами в области поисков и разведки месторождений нефти и газа остаются поиски месторождений в высокоперспективных районах Западной Сибири и Лено-Тунгусской провинции, а также в глубокозалегающих горизонтах Волго-Урала, Прикаспия и Западной Сибири. Мы также нацелены на стимулирование освоения глубоких горизонтов известных нефтегазоносных бассейнов - доюрского комплекса Западной Сибири и глубоких палеозойских горизонтов Прикаспийской впадины", - добавил Донской.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Тюменская область Тюменский нефтегазовый форум
Страны
Россия
Персоны
Донской, Сергей Ефимович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
3
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после публикаций о пропаже пожилых людей
4
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
5
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
6
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
7
Ловля душ или ловля рыбы: для чего создавались Соловецкие лабиринты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама