Минприроды РФ предлагает сконцентрироваться на разведке месторождений в Сибири

Специалисты "Швабе" признаны лучшими изобретателями и рационализаторамиНовости партнеров 20 сентября, 10:55
Глава МЧС РФ предложил помощь Мексике в связи с землетрясениемПроисшествия 20 сентября, 10:49
Деловой завтрак Российского экспортного центра. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 20 сентября, 10:44
"Тверской стрелок" намерен обжаловать пожизненный приговорПроисшествия 20 сентября, 10:37
"Газпром нефть" планирует в 2017 году увеличить добычу углеводородов на 3-4%ТЭК 20 сентября, 10:35
Ловля душ или ловля рыбы: для чего создавались Соловецкие лабиринтыВ стране 20 сентября, 10:24
Тарпищев: Шарапова заявила, что готова выступить на Олимпиаде 2020 годаСпорт 20 сентября, 10:04
Минприроды РФ предлагает сконцентрироваться на разведке месторождений в СибириЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:58
Провайдеры аэронавигационного обслуживания стран СНГ обсудили взаимодействиеНовости партнеров 20 сентября, 9:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Минприроды России в рамках стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2035 года предлагает сконцентрироваться на поисках и разведке крупных месторождений в доказанных продуктивных комплексах Восточной Сибири и на севере Западной Сибири. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Тюменском нефтегазовом форуме.
"На сегодняшний день мы видим следующие основные стратегические направления (развития минерально-сырьевой базы - прим. ред.) - поиски и разведка крупных месторождений в доказанных продуктивных комплексах Восточной Сибири, а также на севере Западной Сибири, а также разведка новых перспективных комплексов в нижних глубоких этажах Западно-Сибирской плиты, Восточно-Сибирской платформы, Прикаспийской впадины и далее", - сказал он.
По словам министра, кроме того, необходимо сконцентрироваться на геологическом изучении арктического и дальневосточного шельфов России, а при улучшении внешней конъюнктуры - на их освоении.
Министерство также предлагает стимулировать недропользователей к поискам и освоению мелких месторождений в действующих провинциях и создавать условия для активного вовлечения в освоение нетрадиционных источников углеводородного сырья, геологоразведку в регионах Арктической зоны, а также поддерживать новые проекты, которые должны обеспечить развитие Северного морского пути.
"С учетом последних результатов геолого-поисковых работ наиболее приоритетными задачами в области поисков и разведки месторождений нефти и газа остаются поиски месторождений в высокоперспективных районах Западной Сибири и Лено-Тунгусской провинции, а также в глубокозалегающих горизонтах Волго-Урала, Прикаспия и Западной Сибири. Мы также нацелены на стимулирование освоения глубоких горизонтов известных нефтегазоносных бассейнов - доюрского комплекса Западной Сибири и глубоких палеозойских горизонтов Прикаспийской впадины", - добавил Донской.