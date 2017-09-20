Курс доллара снизился до 58,12 руб.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 58,12 рубля.

Курс евро с открытием торгов вырос на 1 копейку, до отметки 69,73 рубля.

Индекс ММВБ опустился на 0,13%, до 2046,38 пункта.

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,04% и достиг уровня 1109,11 пункта.