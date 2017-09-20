Минприроды хочет дифференцировать коэффициенты для налоговых вычетов на ГРР

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ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Минприроды России предлагает дифференцировать повышающие коэффициенты к вычетам затрат на геологоразведочные работы (ГРР) из налога на прибыль в зависимости от изученности территорий, заявил глава министерства Сергей Донской на Тюменском нефтегазовом форуме.
"Что касается вычетов <...> (Мы считаем, что они должны быть - прим. ТАСС) с повышающим коэффициентом, чтобы можно было бы уже включать сюда затраты, чтобы этот вычет не просто позволял компенсировать затраты, чтобы мотивировал к разработке, изучению новых объектов на территориях, где требуется. Мы коэффициенты хотим дифференцировать в зависимости от изученности территории - такая новация, которая уже проработана. Ведем переговоры с Минфином, очень надеемся, что до конца года будет уже решение принято", - сказал он.
Как сообщалось ранее, Минприроды предлагает повысить коэффициенты к вычетам затрат на геологоразведку из налога на прибыль до 3,5 по рисковым шельфовым проектам и 2,5 по проектам на суше. На итоговой коллегии министерства в апреле Донской поручил ведомству завершить до конца 2017 года совместную с Минфином работу по этому вопросу.
В декабре 2016 года Госдума утвердила коэффициент 1,5 на вычеты по ГРР на все виды работ.
Предполагалось, что весной этого года правительство вернется к рассмотрению вопроса о возможности внесения поправок в Налоговый кодекс, предполагающих льготы по налогу на прибыль для предприятий, занимающихся геологоразведкой твердых углеводородов. О необходимости поддержки геологоразведки Донской также сообщал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.