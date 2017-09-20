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Госсовет Крыма утвердил приватизацию завода шампанских вин "Новый свет"

Экономика и бизнес
20 сентября, 11:45 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 20, сентября. /ТАСС

По мнению властей, завод, где износ технического оборудования достигает 60%, нуждается в модернизации, которую невозможно провести без средств инвестора

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Государственный совет Крыма в среду включил в прогнозный план приватизации продажу 100% акций завода шампанских вин "Новый свет", передает корреспондент ТАСС с сессии республиканского парламента.

"Предлагается дополнить план приватизации на 2017 год акциями завода шампанских вин "Новый свет". Прошу поддержать данное предложение <…> За [проголосовали] 64 [депутата], решение принято", - сказал в ходе сессии председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее завод шампанских вин из ГУП был преобразован в акционерное общество. Во вторник сообщалось, что Совет министров Крым одобрил включение продажи 100% акций предприятия в план приватизации на 2017 год. По предварительной оценке Минэкономразвития Крыма, стоимость актива составляет около 1,4 млрд рублей.

По мнению властей, завод, где износ технического оборудования достигает 60%, нуждается в модернизации, которую невозможно провести без средств инвестора. Кроме того, продажа акций позволит снизить дефицит бюджета Республики Крым. "На сегодняшний день необходимо привлечение серьезных инвестиций, так как отмечается высокий уровень износа основных средств предприятия - более 60%. Приватизация позволит провести техническое переоснащение и освоить новые технологии", - сказал Константинов.

По условиям конкурса, инвестор должен будет произвести модернизацию завода на сумму не менее 700 млн рублей, что позволит увеличить объем производства до 3 млн бутылок в год. В настоящее врем мощность производства - 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год. Также власти выставят перед покупателем акций завода такие условия, как сохранение профиля деятельности предприятия, технологии производства шампанских вин и персонала "Нового света".

"Новый свет" - предприятие по производству игристого вина классическим французским бутылочным методом шампанизации, расположенное в поселке Новый Свет на юго-востоке Крыма.

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