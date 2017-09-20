Госсовет Крыма включил ГУП "Крымхлеб" в план приватизации на 2017 год

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым в среду включил в план приватизации на 2017 год завод "Крымхлеб" - крупнейшего производителя хлебобулочных изделий на территории региона, передает корреспондент ТАСС с сессии крымского парламента.
"За [приватизацию завода проголосовало] 64 [депутата], решение принято", - сказал в ходе сессии председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что завод, доля продаж хлеба и хлебобулочной продукции которого в целом по региону составляет порядка 30%, планируют приватизировать путем преобразования из государственного унитарного предприятия в акционерное общество.
Также в ходе сессии депутаты включили в план приватизации ГУП "Крымтелеком" (крупнейший в регионе государственный оператор фиксированной связи). В Госсовете уверены, что приватизация этого ГУПа позволит повысить качество и расширить перечень оказываемых ими услуг, обновить материально-техническую базу предприятия и даст возможность привлекать инвестиции для обновления основных средств.
Помимо этого, в план приватизации на этот год депутаты включили Симферопольский комбинат хлебопродуктов, "Крымтехнологии" и "Издательство и типография "Таврида".