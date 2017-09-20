Кабмин: проект бюджета РФ на 2018 год будет доработан к 22 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития РФ до 22 сентября доработать проект бюджета на 2018-2020 годы для последующего внесения в Госдуму. Как говорится в сообщении кабмина, такое решение принято по итогам заседания правительства 18 сентября.

"Одобрить в основном проект закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Минфину, Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти доработать проект закона с учетом состоявшегося обсуждения в части уточнения отдельных показателей. Доработанные проект бюджета, а также иные документы и материалы, внесение которых в Государственную думу предусмотрено бюджетным законодательством РФ, до 22 сентября 2017 года представить в правительство для последующего внесения в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении кабмина.

К этому же сроку профильным ведомствам предстоит доработать проекты бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018-2020 годы.