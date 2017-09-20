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Сертификаты Made in Russia получили 11 компаний

Экономика и бизнес
20 сентября, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Программа Made in Russia стартовала в июне 2017 года для повышения узнаваемости российских брендов и продукции за рубежом

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) выдал 11 компаниям сертификаты по программе продвижения российских товаров в зарубежные страны Made in Russia. Торжественное вручение документов прошло  на деловом завтраке РЭЦ в ТАСС.

Первыми обладателями документа на включение в бренд Made in Russia стали: "КамАЗ", производитель мороженого "Айсберри", дочерняя структура "Лукойла" - производитель смазочных материалов "ЛЛК-Интернешнл", производитель продукции народно-художественных промыслов "Сувенир", производитель автоматизированных систем для горно-транспортного комплекса "ВИСТ групп", трубная компания "Синикон" и другие.

В настоящее время проводится проверка еще около 30 российских компаний, желающих получить сертификат Made in Russia.

Программа Made in Russia стартовала в июне 2017 года для повышения узнаваемости российских брендов и продукции за рубежом.

Российский экспортный центр создан в качестве специализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ.

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