Сертификаты Made in Russia получили 11 компаний

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) выдал 11 компаниям сертификаты по программе продвижения российских товаров в зарубежные страны Made in Russia. Торжественное вручение документов прошло на деловом завтраке РЭЦ в ТАСС.
Первыми обладателями документа на включение в бренд Made in Russia стали: "КамАЗ", производитель мороженого "Айсберри", дочерняя структура "Лукойла" - производитель смазочных материалов "ЛЛК-Интернешнл", производитель продукции народно-художественных промыслов "Сувенир", производитель автоматизированных систем для горно-транспортного комплекса "ВИСТ групп", трубная компания "Синикон" и другие.
В настоящее время проводится проверка еще около 30 российских компаний, желающих получить сертификат Made in Russia.
Программа Made in Russia стартовала в июне 2017 года для повышения узнаваемости российских брендов и продукции за рубежом.
Российский экспортный центр создан в качестве специализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности РФ.