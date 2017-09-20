В Вологодской области принят закон о поддержке обманутых дольщиков

ТАСС, 20 сентября. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли в среду в окончательном чтении закон о поддержке обманутых дольщиков, предполагающий, в частности, бесплатное выделение пострадавшим земельных участков.

"Законопроект мы обсуждаем с начала этого года, в мае он был принят в первом чтении, сейчас широко дополнен мерами поддержки пострадавших граждан, а также инвесторов, которые готовы достраивать проблемные дома", - сказал глава комитета Заксобрания по экономической политике и собственности Денис Долженко за заседании регионального парламента, представляя законопроект депутатам.

В частности, обманутым дольщикам будут выделять бесплатные земельные участки для строительства частных домов, они также смогут бесплатно получать юридическую помощь.

Инвесторы могут рассчитывать на получение земельных участков в аренду без торгов для строительства домов для пострадавших. Введен также ряд субсидий застройщикам - в частности, на подключение домов к инженерным сетям, на погашение процентов по кредитам, полученным на завершение строительства.

Как заявил ранее губернатор области Олег Кувшинников, который внес законопроект в региональный парламент, в ходе подготовки были подробно изучены и использованы наиболее эффективные меры поддержки, действующие в других регионах. Уже есть инвесторы, которые выразили готовность достроить проблемные объекты, сказал глава региона 19 сентября на заседании областного госсовета.

Как отмечал председатель Заксобрания Алексей Луценко, проект закона прошел общественные слушания.

По данным заместителя губернатора области Виталия Тушинова, из всего количества строящихся в регионе многоквартирных домов 92% возводится с привлечением средств граждан и юридических лиц, лишь 8% застройщиков строят жилье самостоятельно.

Количество действующих договоров долевого строительства в регионе - более 5 тыс., 16 из 165 строящихся домов являются проблемными (в Вологодском, Белозерском, Шекснинском районах и в Череповце), 282 человека включены в реестр пострадавших граждан.