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Минстрой не обладает информацией о рисках банкротства одного из столичных девелоперов

Экономика и бизнес
20 сентября, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Ранее в среду газета "Ведомости" писала, что компания-оценщик "Бизнес вектор" предупредила о риске банкротства головной структуры группы "Донстрой"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минстрой не обладает информацией о рисках банкротства девелопера "Дон-строй инвест". Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в кулуарах Российского инвестиционно-строительного форума.

"У нас такой информации нет. Я думаю, что у этого застройщика настолько серьезный и сильный учредитель, что, мы надеемся, не допустят этого падения. Застройщик в специфическом сегменте очень. Безусловно, он большой на рынке Москвы и в целом по стране", - сказал чиновник.

Как ранее сегодня писала газета "Ведомости", компания-оценщик "Бизнес вектор" предупредила о высоком риске банкротства структуры "Донстроя". "Бизнес вектор" указывает, что с декабря 2016 года "Дон-строй инвест", головная структура группы "Донстрой", находится в "кризисно-неустойчивом состоянии".

"Донстрой" - один из крупнейших застройщиков премиальной недвижимости в Москве. Его общий портфель составляет более 8,4 млн кв. метров. Крупнейшие проекты - жилые комплексы "Символ" на 1,8 млн кв. метров и "Сердце столицы" на 860 тыс. кв. метров, отмечает издание.

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