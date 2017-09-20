Минстрой не обладает информацией о рисках банкротства одного из столичных девелоперов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минстрой не обладает информацией о рисках банкротства девелопера "Дон-строй инвест". Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в кулуарах Российского инвестиционно-строительного форума.

"У нас такой информации нет. Я думаю, что у этого застройщика настолько серьезный и сильный учредитель, что, мы надеемся, не допустят этого падения. Застройщик в специфическом сегменте очень. Безусловно, он большой на рынке Москвы и в целом по стране", - сказал чиновник.

Как ранее сегодня писала газета "Ведомости", компания-оценщик "Бизнес вектор" предупредила о высоком риске банкротства структуры "Донстроя". "Бизнес вектор" указывает, что с декабря 2016 года "Дон-строй инвест", головная структура группы "Донстрой", находится в "кризисно-неустойчивом состоянии".

"Донстрой" - один из крупнейших застройщиков премиальной недвижимости в Москве. Его общий портфель составляет более 8,4 млн кв. метров. Крупнейшие проекты - жилые комплексы "Символ" на 1,8 млн кв. метров и "Сердце столицы" на 860 тыс. кв. метров, отмечает издание.