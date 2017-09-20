Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Решетников: вокруг Перми может появиться северный обход города

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Обход может появиться после строительства нового совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через реку Каму

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Вокруг Перми может появиться северный обход города после строительства нового совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через реку Каму. Об этом губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил в среду в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с избранными губернаторами регионов.

"Олег Валентинович [Белозеров, президент РЖД] предложил построить новый железнодорожный мост чуть выше [КамГЭС] по течению Камы. Этот мост помимо того, что позволит нам на глубокую перспективу - до 30 лет - обеспечить растущий поток грузов с новых калийных месторождений из Березников и Соликамска, мы сможем сделать его совмещенным с автомобильным мостом, и за счет этого получить перспективу строительства северного обхода Перми. Ну и одновременно решить ту задачу, с которой мы, собственно говоря, и начинали - убрать железнодорожное сообщение на участке от Перми-2 [вокзал] до Мотовилихи [Мотовилихинские заводы]", - сообщил Решетников.

По словам губернатора Прикамья, этот проект "очень хорошо воспринят специалистами". "Сейчас мы начали все расчеты", - добавил Решетников на встрече с президентом.

Ранее Пермский край и РЖД договорились о переносе железной дороги, проходящей по левому берегу Камы вдоль центральной части города Перми, на противоположный берег для освобождения городского пространства. Пермь растянута на 70 км вдоль левого берега Камы, но обустроено лишь 2 км набережной, остальное пространство занято заводами и железной дорогой.

Для благоустройства набережной и в связи с приближающимся 300-летием Перми (будет отмечаться в 2023 году - прим. ТАСС) власти региона предлагают перенести 20-километровую железнодорожную ветку с левого берега Камы на правый, что позволит создать новое городское пространство. Проект переноса железной дороги поддержал президент РФ во время визита в Пермь 8 сентября.

По словам Решетникова, на освободившемся участке набережной планируется предусмотреть общественный транспорт для стыковки транспортно-пересадочных узлов железнодорожного вокзала Пермь-2 и Мотовилихинского района города, расположенных на левом берегу Камы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Решетников, Максим Геннадьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологов
2
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
3
Железная дорога в обход Украины. Досье
4
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
5
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
6
МВД ответило на заявление Поклонской, что активист Калинин задержан после ее обращения
7
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама