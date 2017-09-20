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На Ямале впервые вырастили около 100 тонн кормовых культур

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:48 UTC+3

Сельхозпредприятие "Мужевское" засеяло 17 га земли люцерной, овсом и костром

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ТАСС, 20 сентября. Около 100 тонн кормовых культур для крупного рогатого скота вырастили впервые в качестве эксперимента на территории Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Планируется, что арктический урожай составит около 100 тонн корма, сообщили в среду в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Муниципальное сельхозпредприятие "Мужевское", которое располагается в Шурышкарском районе, летом в качестве эксперимента кормовыми культурами - люцерной, овсом и костром - засеяло 9 га земли в Ямгорте и 8 га - в Горках. С этих площадей планируется получить около 100 тонн корма", - сказали там.

По данным властей, остальные предприятия корма для животных закупают у других регионов. "В ближайшее время к селу Аксарка, это райцентр Приуральского района, должна причалить баржа с сеном и комбикормом для двух совхозов. Ценный груз прибывает из Тюмени: в общей сложности более 1,2 тыс. тонн сена и зерновой смеси из ячменя, пшеницы, гороха", - отметили в пресс-службе.

Из-за сложной транспортной схемы многие сельхозпредприятия завозят корм только по зимним дорогам. "Около 50 тонн свежего сена прибыло и на агрофирму "Приполярная" в село Красноселькуп, этих объемов должно хватить до открытия зимних дорог, тогда будет возможность пополнить запасы", - уточнили там.

Общая численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях Ямала составляет примерно 1150 голов, из них - 530 коров, которые с начала года дали 1,4 тыс. тонн молока. На развитие агропромышленного комплекса из бюджета региона в этом году выделено более 2,6 млрд руб. Помимо приоритетных - оленеводства и рыбодобычи - деньги направят на развитие растениеводства, молочного и мясного скотоводства, звероводства и закупку дикоросов.

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