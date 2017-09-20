Власти Крыма предлагают обсудить на Ялтинском форуме развитие СЭЗ, транспорта и экспорта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма предлагают провести в рамках IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сессии на тему развития Свободной экономической зоны, транспорта и внешнеэкономической деятельности полуострова. Об этом в среду сообщил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

"Крымские темы не обойти: надо подводить итоги работы свободной экономической зоны в Крыму. Здесь есть проблемы: мы уже два года пытаемся продвинуть тему прикрытия бенефициаров свободной экономической зоны. Потому что как только входят наши западные партнеры, сразу западники пытаются свои санкции вводить <…> Пока мы по СЭЗ не дошли до реализации этого аспекта, который защищал бы наших иностранных инвесторов. Тоже тема достойная, безусловно", - сказал Мурадов на 1-м заседании программного комитета IV Ялтинского международного экономического форума.

Он предложил провести на форуме сессии на тему развития транспорта и экспортной деятельности Крыма. "Безусловно, когда мы говорим о южном векторе, речь идет о транспортном пути на юг, транспортная тема очень актуальна для юга России. Это все-таки связано с российским экспортом, а он является двигателем экономического развития. Думаю, что экспортная тема не должна отсутствовать в нашей повестке дня, она тоже важна для развития внешнеэкономической деятельности Крыма и всей России", - добавил Мурадов.

Вице-премьер Крыма полагает, что в рамках ЯМЭФ также можно затронуть тему искусственного интеллекта и развития Интернета. "Давайте тему искусственного интеллекта поднимем на нашем форуме, почему нет? Еще одна тема, нам ее подбросил новый американский президент Трамп, который заявил, что надо отключать Интернет. Давайте обсудим тему, не отключить ли Интернет, и посмотрим на позиции", - сказал чиновник.

Презентация инвестпотенциала Крыма

Министр экономического развития региона Андрей Мельников в рамках заседания сообщил, что Крым планирует не просто презентовать инвестиционный потенциал региона на ЯМЭФ, а показать созданную в республике систему поддержки инвесторов.

"Если посмотреть на опыт предыдущих форумов, то мы привозили туда фактически отдельные инвестиционные проекты. На четвертом Ялтинском форуме мы хотим сделать иначе, мы хотим презентовать систему поддержки инвестиционных проектов, которые формируются в Крыму <…> Кроме того, мы хотим представить инвестиционную карту Крыма, ее очень активно ждут инвесторы. Мы должны точно показать всем, кто заинтересован во вложении денег в крымскую экономику, где, что мы предлагаем создавать", - рассказал министр.

Также в рамках ЯМЭФ власти планируют презентовать инвесторам "возможности по созданию фармацевтического и судостроительного кластеров, а также показать, как развивается агропромышленный кластер".

"Для нас крайне важно повышение уровня торгового, экономического и экспортного сотрудничества с другими субъектами РФ, с другими странами. В рамках выставки мы хотим презентовать достижения наших крупных товаропроизводителей, инвесторов, которые уже сейчас начинают размещать свои производства на территории Крыма", - добавил Мельников.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие, проводимое в Крыму (Ялта).

20-22 апреля 2017 года III Ялтинский международный экономический форум посетили более 2200 участников из 46 стран мира. Участие в нем приняли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, спецпредставитель президента России Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В рамках форума подписаны соглашения на сумму более 100 млрд рублей.