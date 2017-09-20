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Губернаторы Тульской области и Забайкалья намерены совместно привлекать инвестиции

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:50 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 20, сентября. /ТАСС

Глава Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что "регионы схожи в приоритетах и "точках роста", несмотря на разную структуру экономики"

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ТУЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Забайкальского края Наталья Жданова договорились сотрудничать в привлечении внутренних и иностранных инвестиций, социальной и культурной сферах. Встреча руководителей регионов состоялась в среду в Туле, сообщает пресс-служба тульского правительства.

"Мы готовы наладить взаимовыгодное сотрудничество по всем интересным вам направлениям - в привлечении внутренних и иностранных инвестиций, социальной и культурной сферах. Хочу вас заверить, что Тульская область - надежный партнер. Между двумя регионами уже налажено сотрудничество в рамках разработки комплексного плана социально-экономического развития Забайкальского края до 2030 года. Наши регионы схожи в приоритетах и "точках роста", несмотря на разную структуру экономики", - цитирует Дюмина пресс-служба правительства региона.

Губернатор Забайкальского края вместе с членами правительства прибыла в Тульскую области в среду, 20 сентября. "Наталья Жданова поблагодарила Алексея Дюмина за встречу и отметила, что основная цель визита - перенять опыт тульского региона в различных сферах деятельности. Планируется также обсудить перспективы взаимодействия субъектов", - сообщили в пресс-службе.

Участники делегации Забайкальского края проведут переговоры с представителями экономического, социального блоков тульского правительства, посетят многофункциональный центр, а также познакомятся с рядом культурных достопримечательностей региона.

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Темы
Тульская область
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Дюмин, Алексей Геннадьевич Жданова, Наталья Николаевна
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