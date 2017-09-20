Источник: спрос на допвыпуск евробондов РФ превысил $5 млрд

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Книга заявок на дополнительный выпуск евробондов РФ, размещаемых Минфином, с погашением в 2027 году и в 2047 году превысила $5 млрд, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Книга заявок подписана на сумму свыше $5 млрд", - сказал собеседник агентства.