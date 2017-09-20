Небольшие очереди выстроились в офисах Бинбанка в регионах после просьбы о санации

ТАСС, 20 сентября. Новость о возможной санации Бинбанка стала причиной очередей в отделениях банка в ряде регионов страны, однако массового ажиотажа она не вызвала. Большинство региональных отделений работали в штатном режиме и исправно выдавали деньги клиентам, пожелавшим снять средства со счетов, сообщают корреспонденты ТАСС. При этом эксперты считают, что санация не создаст серьезного риска для контрагентов банка в регионах, но может задержать реализацию проектов, в которых предполагалось его участие.

ЦБ РФ в среду сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

Одни забирают деньги, другие открывают вклад

В Краснодарском офисе Бинбанка ТАСС рассказали, что проблем у банка нет, но в течение дня из-за публикаций СМИ многие клиенты обращаются с вопросами. Сотрудники банка "отвечают, как есть, ничего не скрывая".

"Есть много клиентов, которые... забирают денежные средства. Есть люди, которым мы объясняем ситуацию, и они размещают средства - сегодня только открыли или пополнили вклад", - рассказала сотрудница Бинбанка.

В ростовском отделении Бинбанка на проспекте Шолохова 32/65 очередь примерно из 15 человек. Время от времени происходят конфликты, охраннику приходится повышать голос. Несмотря на то, что кассиры уверяют пришедших, что банк не закрывается, а переходит под контроль Центробанка, многие клиенты хотят забрать деньги.

"Хочу срочно получить свои полтора миллиона рублей, хотя меня предупредили, что потеряю проценты, - рассказал один из вкладчиков. - Снять деньги в банкомате Бинбанка сейчас нельзя, они закончились. В кассе, видимо, тоже, поэтому мне сказали написать заявление и прийти за деньгами завтра. Но я сомневаюсь, что получу их, потому что завтра желающих забрать свои вклады будет еще больше".

Работают в штатном режиме

В большинстве офисов в разных регионах страны, которые в среду посетили корреспонденты ТАСС, ажиотажа и паники не наблюдалось. Так, в отделении Бинбанка в Пензе в полдень 20 сентября было спокойно, в открытом офисе работало 4 операционистки, очереди из клиентов не наблюдалось. "Мы работаем в обычном спокойном режиме, очередей, паники и суматохи нет", - рассказал консультант офиса Пензенского отделения банка.

Девушка сообщила, что отделение обслуживает не только клиентов Бинбанка, но и пензенских вкладчиков МДМ Банка, который был взят на санацию Бинбанком.

"Процедура санации для физлиц и юрлиц не несет никаких рисков. Конечно, кто-то побежит в банки. Не исключаю, что начнется отток денег из банка, могут быть очереди", - рассказал ТАСС глава Гарантийного фонда поддержки предпринимательства Костромской области Валерий Кучин.

Продлили время работы

В единственном в Сочи операционном офисе Бинбанка в среду не производится выдача денег через банкоматы.

"Это технический сбой, уже завтра банкоматы заработают, наши клиенты сейчас могут снять наличные с карт через терминалы наших банков-партнеров", - сказал представитель Бинбанка. Наплыва клиентов в банковском офисе нет, но на двери отделения размещено объявление о том, что время его работы с 20 по 23 сентября продлено на один час, без объяснения причин.

В банке заверили, что готовы выполнять все свои обязательства перед вкладчиками.

Работа продлена и в отделениях Бинбанка в Калининградской области, сообщила ТАСС представитель главного офиса кредитного учреждения, расположенного на площади Маршала Василевского. "Работаем в штатном режиме, принимаем и выдаем вклады без ограничений", отметила собеседница. По ее словам, время работы офисов с 20 по 22 сентября увеличено на два часа.

"Возможно, у наших клиентов возникнут дополнительные вопросы в связи с информацией в СМИ, мы готовы принять всех и ответить на них", - сказала представитель банка.

В операционном офисе Бинбанка в Архангельске сообщили, что офис работает в штатном режиме, по обычному расписанию. На вопрос, как быстро можно снять крупную сумму денег, сотрудница банка ответила: "В зависимости от ситуации, в зависимости от остатка. Может быть сегодня, если нет, то завтра-послезавтра".

Отделение Бинбанка на Невском, 134 в Петербурге, где работают 17 дополнительных офисов банка, утром в среду работало в штатном режиме, передает корр. ТАСС. В офисе банка находились около 10 человек, но никаких признаков паники и недовольства не было. Сотрудники были на рабочих местах, отдел обмена валюты также осуществлял свою деятельность.

Проекты могут встать в "зону ожидания"

Санация Бинбанка не создаст серьезного риска для его контрагентов в регионах, но может задержать реализацию проектов, в которых предполагалось участие банка, сказал ТАСС директор ростовского филиала инвестиционной компании "БКС Премьер" Руслан Хисматуллин.

"Я не вижу здесь какой-то исключительной ситуации, которая отличалась бы, например, от ситуации с банком «"ФК Открытие", в котором также проводилась санация. Скорее всего, сейчас будут приостановлены все сделки, кроме того, будут серьезно проверяться все подписанные в последнее время соглашения, в том числе с регионами, и запланированные по этим соглашениям проекты встанут в "зону ожидания", - сказал Хисматуллин.

По его словам, процедура санации вряд ли скажется и на условиях погашения кредита в 50 миллионов рублей, привлеченного в начале 2017 года в Бинбанке Региональной корпорацией развития Ростовской области для погашения долгов по зарплате шахтерам.

"Это не значит, что придется на каких-то новых условиях срочно отдавать этот кредит. Пока мы не знаем, уйдет ли Бинбанк, но даже если это произойдет, долги примет другая кредитная организация", - прокомментировал эксперт.

Уральские бизнесмены надеются на оздоровление

По словам председателя свердловского регионального отделения "Деловой России" Леонида Гункевича, уральские бизнесмены достаточно тесно сотрудничают с Бинбанком.

"Предприниматели на Урале надеются, что ни правительство РФ, ни Центробанк не позволят пострадать им от ситуации с Бинбанком, так как это достаточно крупный банк. Они надеются, что на федеральном уровне будут предприняты шаги по оздоровлению Бинбанка", - сказал Гункевич.

Он добавил, что свердловское отделение "Деловой России" проводило совместное мероприятие с Бинбанком по продвижению в бизнес-сообществе услуг данного кредитного учреждения.

"Сотрудники Бинбанка очень активно на Урале заходили в корпоративную среду. Сейчас представители уральского бизнеса понимают, что что-то произойдет, но надеются, что не пострадают", - уточнил Гункевич.

Вузы-партнеры настроены оптимистично

В Ульяновском государственном техническом университете надеются на продолжение успешного сотрудничества с Бинбанком. В этом году банк запустил в университете кампусный проект. На карту банка не только начисляются стипендия и зарплата, она также служит пропуском на территорию вуза, кроме того, это электронный читательский билет.

"Данная ситуация (с возможной санацией банка - прим. ТАСС) не приведет к негативным последствиям в реализации совместных проектов. Если же случится так, что банк станет государственным, то Ульяновскому техническому университету как федеральному государственному бюджетному учреждению будет комфортно продолжать сотрудничество", - отметили в университете.

Как рассказал ТАСС ректор Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола) Михаил Шевцов, университет реализует с Бинбанком несколько проектов.

Помимо кампусного проекта, схожего с проектом, реализуемым в Ульяновском государственном техническом университете, Бинбанк выделил вузу 3 млн рублей безвозмездно на эндаумент-фонд (целевой капитал, используемый для финансирования организаций образования, культуры, науки, средства которого не расходуются, а передаются в управление профессиональной команде - прим. ТАСС).

"Такой фонд, тело которого нельзя тратить, только проценты, которые мы тратим на нужды университета. Сейчас после новостей о санации наши юристы смотрят, как этот фонд перевести в свой банк, есть ли у нас такие основания. Что касается, проекта кампусной карты, его в случае проблем Бинбанка заберет любой другой банк, поскольку в основе проекта лежит зарплатное и стипендиальное обслуживание", - рассказал Шевцов.

О Бинбанке

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Региональная сеть банка насчитывает около 500 офисов по всей стране. Основными акционерами являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4%).

По данным ЦБ, Бинбанк занимает восьмое место в РФ по объему вкладов физлиц и 12-е место по размеру активов.