Техкомитет ОПЕК+ оценил в 116% уровень выполнения сделки в августе

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Технический комитет экспертов стран ОПЕК и независимых нефтепроизводителей на заседании в Вене оценили уровень выполнения соглашения о сокращении добычи странами, входящими в ОПЕК, в августе в 99%. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участника встречи.
По данным агентства, вместе со странами, не входящими в организацию, общий уровень выполнения соглашения составил 116%.
Соглашение о снижении добычи нефти, которое ОПЕК заключила с 11 независимыми странами-производителями, среди которых и Россия, действует до конца марта 2018 г. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года.
Сейчас на повестке участников стоит вопрос о продлении сделки. Целью соглашения является снижение глобальных излишков запасов нефти и стабилизация цен на нефть.