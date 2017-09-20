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Страны ОПЕК+ могут обсудить увеличение квот по сокращению добычи на 1% в Вене 22 сентября

Экономика и бизнес
20 сентября, 21:15 UTC+3 АЛЖИР 20, сентября. /ТАСС

Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что сейчас нужно сосредоточиться на 100-процентном исполнении квот и тех показателей, которые были закреплены в соглашении от 10 декабря

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АЛЖИР, 20 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ могут рассмотреть вопрос увеличения квот по сокращению добычи на 1% на мониторинговом комитете в Вене 22 сентября, если поступит официальное предложение на этот счет. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Никаких официальных обращений или предложений на этот счет не прозвучало (об увеличении квот на 1% - прим. ТАСС). Если прозвучит на встрече мониторингового комитета, мы обсудим этот вопрос", - сказал он.

По мнению министра, сейчас нужно сосредоточиться на 100-процентном исполнении квот и тех показателей, которые были закреплены в соглашении от 10 декабря. "Там есть еще резерв по снижению добычи, выполнению соглашения всеми участниками", - добавил Новак.

Ранее министр нефти Ирака Джаббар ал-Луайби заявил журналистам, что Ирак, а также ряд других стран - членов ОПЕК выступают за то, чтобы увеличить сокращение добычи в рамках соответствующего соглашения еще на 1%.

Отвечая на вопрос о том, когда будет обсуждаться возможное продление сделки после 1 апреля 2018 года, Новак отметил, что решение будет зависеть от конкретной ситуации, конкретного времени. "Мы будем мониторить ситуацию, сейчас еще рано об этом говорить, только 8 месяцев прошло", - сказал он.

Новак добавил, что до 1 апреля на рынке нефти могут произойти разные изменения ситуации, у участников соглашения "есть разные варианты действий при разных ситуациях".

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК+ в конце прошлого года, действует до конца марта 2018 года. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК+, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.

Как сообщал 6 сентября министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго РФ прогнозирует, что рынок нефти будет сбалансирован к 1 апреля 2018 года, в обратном случае будет использована опция продления соглашения ОПЕК+.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Ирак Ангола Кувейт Россия Австрия Венесуэла Саудовская Аравия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
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