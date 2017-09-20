Роскомнадзор: кэш-сервера Google должны быть сертифицированы в рамках законодательства РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сервера Google, ранее установленные на сетях российских интернет-провайдеров и используемые для увеличения скорости доступа к ресурсам компании, подлежат сертификации в соответствии с законодательством РФ. Google не уведомил российских властей об установке и предназначении несертифицированного оборудования, в связи с чем Роскомнадзор проинформировал об этом свои территориальные управления, говорится в сообщении на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Ранее издание РБК опубликовало материал о предупреждении Роскомнадзора о несертифицированных серверах Google Global Cache, установленных на сетях российских интернет-провайдеров. Кроме того, в статье РБК приведены экспертные комментарии, в одном из которых утверждается, что серверы Google Global Cache не являются средством связи, а потому вообще не должны сертифицироваться.

"Прозвучавшие в СМИ утверждения о том, что серверы Google Global Cache не являются средствами связи, - неофициальное экспертное мнение. В отсутствие официальной информации по данному вопросу Роскомнадзор руководствуется нормами действующего законодательства", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

В нем поясняется, что статьей 41 закона "О связи" установлены требования по использованию в сетях связи сертифицированного оборудования, а статьями 13.6 и 13.7 КоАП РФ установлена ответственность за использование средств связи или несертифицированных средств кодирования (шифрования), не прошедших процедуру подтверждения их соответствия установленным требованиям.

"Роскомнадзору также неизвестно, соблюдаются ли в данном случае положения 242-го федерального закона о локализации баз персональных данных российских граждан на территории России. В связи с этим в профилактических целях Роскомнадзор проинформировал свои территориальные органы о необходимости учитывать данную информацию при осуществлении контрольно-надзорной деятельности", - говорится в сообщении ведомства.