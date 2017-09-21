Fortum купит долю E.ON в энергокомпании Uniper за €3,76 млрд

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ТАСС, 21 сентября. Финская энергетическая компания Fortum готовится за €3,76 млрд приобрести у немецкой E.ON ее долю (46,65% акций) в холдинге Uniper, связанном со строительством газопровода "Северный поток - 2" и имеющем предприятия в России. Об этом сообщили в среду в компании Fortum.
Соглашение может быть заключено уже в этом году, сделка, как ожидается, будет закрыта в начале 2018 года. Глава Fortum Пекки Лундмарк отметил, что заводы его компании и предприятия Uniper "взаимно дополняют друг друга", в том числе в России.
Отмечается, что остальные 53% акций Uniper, чья стоимость оценивается в €4,29 млрд, находятся в свободном обращении. Их Fortum скупать не собирается. "Мы всего лишь стремимся стать акционером Uniper, речь идет об инвестиции, а не о поглощении", - рассказал Лундмарк.
Fortum - финский энергоконцерн. Основная его деятельность сосредоточена в странах Северной Европы, Прибалтики, а также в России, Польше и Индии. В России восемь электростанций компании расположены на Урале и в Западной Сибири.
Uniper - германская энергетическая компания, работающая в странах Европы, в России и других странах. Компания является одним из партнеров оператора проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", компании Nord Stream 2 AG.