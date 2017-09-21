Китай планирует создать единую евразийскую инфраструктурную сеть

СИАНЬ, /Китай/, 21 сентября. /ТАСС/. Китайские власти намерены использовать инициативу "Один пояс - один путь" и все сопряженные с ней проекты для создания единой инфраструктурной сети Евразии. Об этом в четверг заявил на церемонии открытия Евразийского экономического форума (ЕАЭФ) вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян.

"Нам предстоит создать единую систему транспортных коммуникаций, необходимо активно действовать по наиболее приоритетным направлениям - как в плане авиационных, дорожных, так и морских, сетевых транспортных проектов. Нужно сформировать интегрированную систему коммуникаций, которая бы охватывала ключевые пути сообщения и населенные пункты, а также объекты, - отметил заместитель главы китайского правительства. - Таким образом появится региональная инфраструктурная сеть, которая будет покрывать всю Евразию".

От лица китайского правительства Ван Ян обратился с приветствием к участникам форума. Он напомнил, что Евразия обладает богатой ресурсной базой, многосторонней культурой. По словам вице-премьера, с учетом крепнущих принципов толерантности и открытости страны региона в долгосрочной перспективе способны все более успешно продвигать успешное экономическое сотрудничество.

Кроме того, Ван Ян отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в 2013 году инициативу "Один пояс - один путь", которая призвана оказать стимулирующее воздействие на всеобщее процветание: к настоящему моменту Китай создал совместно с государствами Евразии более 40 особых зон торгово-экономического развития, и многие проекты на их территории находятся на стадии успешной реализации, способствуя всеобщему взаимному обогащению.

"Китай намерен целенаправленно развивать существующие каналы торговли, выступать в качестве инициатора системных проектов, реализовывать договоренности, достигнутые в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)", - резюмировал замглавы правительства КНР.

Мероприятия в рамках форума

Нынешний международный форум - 7-й по счету, он продлится с 21 до 23 сентября и посвящен обсуждению мер по раскрытию потенциала, активной реализации международных проектов в рамках китайской правительственной инициативы "Один пояс - один путь". В ЕАЭФ в этом году принимает участие более 3,8 тыс. человек из 76 стран мира. В общей сложности планируется провести 11 тематических сессий, посвященных финансовой, культурной, экологической, сельскохозяйственной проблематике, вопросам науки и техники, туризма, подготовки профессиональных кадров и образования, геофизике и метеорологии.

Отдельно состоится заседание в формате круглого стола с участием представителей правительств государств - членов ШОС. Также намечено проведение выставок, организация дискуссий - в общей сложности 35 отдельных мероприятий.