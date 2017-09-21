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Правительство решило обнулить ставки ввозных пошлин на детали часов

Экономика и бизнес
21 сентября, 8:04 UTC+3

Предполагается, что решение поддержит производителей часов, снизив их издержки

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство решило обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на корпуса для часов, а также на циферблаты и прочие части часов. Об этом сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития по итогам очередного заседания подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

"В качестве поддержки отечественной часовой отрасли подкомиссия приняла решение об обнулении ставок ввозных таможенных пошлин на корпуса для часов, предназначенных для ношения на себе или с собой, циферблаты и прочие части часов и снижении до 5% на ремешки, ленты и браслеты для часов, на пружины, платины и мосты, камни на временной основе сроком на два года. Это решение поддержит предприятия - производителей часов, снизив их издержки", - говорится в сообщении.

Кроме того, было признано целесообразным продлить сроки временного ввоза и тарифных льгот в отношении отдельных видов среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов с 31 декабря 2017 года до 31 декабря 2019 года. Также продлили с пяти до восьми лет предельный срок эксплуатации среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов.

Вместе с тем, подкомиссия признала целесообразным введение сроком на шесть месяцев разрешительного порядка ввоза на территорию России из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, кормового лизина. В сообщении отмечается, что в последние годы в связи с высокими темпами роста производства мяса птицы и свиней в России ежегодно увеличивается потребление незаменимых аминокислот, в том числе кормового лизина.

На данный момент действует ставка 5%. По оценкам экспертов, потребность в кормовом лизине на 44,4% может быть удовлетворена за счет отечественного производства и на 55,6% за счет импортных поставок.

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