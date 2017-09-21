"Лукойл" не планирует снижения добычи в 2018 году

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" не планирует снижать добычу нефти в 2018 г., однако готов скорректировать план в зависимости от решения правительства, сообщил ТАСС в кулуарах Тюменского нефтегазового форума член правления, старший вице-президент по добыче нефти и газа компании Азат Шамсуаров.

"Мы не предполагаем снижение добычи, если не будет принято другое решение на уровне правительства Российской Федерации, в частности, по ограничению. Сегодня мы находимся на этапе разработки нескольких месторождений. Все документы находятся в работе, финансовое состояние нашей компании устойчивое, у нас есть четкое понимание целеполагания, стратегия развития, но мы идем в створ с нашим государством", - сказал Шамсуаров.

Он добавил, что компания скорректирует свои планы в зависимости от того, каким будет решение российского правительства, в частности, относительно сделки ОПЕК+.

"В зависимости от позиции государства будет переформатирована или переформулирована наша позиция по добыче углеводородов на территории Российской Федерации. <...> Мы законопослушная компания. Мы никогда не нарушали принятое государством решение. В зависимости от того, как и в каком виде оно будет принято, в таком виде мы его и исполним", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос, начнется ли бурение в рамках второй очереди на месторождении имени Филановского в ноябре этого года, топ-менеджер сказал, что "никаких изменений и отклонений от графика не предполагается".

"Мы убеждены в том, что те планы, которые мы строили по второй очереди Филановского (на шельфе Каспия - прим. ред.), будут реализованы. <...> Есть графики. В нужное время, в нужный час оно будет введено в эксплуатацию", - сообщил Шамсуаров.

Менеджер также напомнил, что в декабре "Лукойл" планирует объявить тендер на подряд по эксплуатации Ракушечного месторождения на Каспии, отметив, что проект также реализуется в соответствии с графиками.

"Мы по Каспию не меняем своих планов, у нас четкая стратегия развития до 2026 г., у нас там нет иллюзий, нет отклонений, мы двигаемся по своему плану поступательно, вовлекая в оборот все наши мощности Астраханской области", - добавил собеседник агентства.