Агропроекты на 12,5 млрд руб. будут завершены на Ставрополье до конца года

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Инвесторы завершат реализацию семи крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе (АПК) Ставропольского края до конца 2017 года, общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 12,5 млрд рублей. Об этом рассказал ТАСС губернатор края Владимир Владимиров в преддверии Международного инвестиционного форума "АгроЮг-2017".

"Только до конца этого года в АПК Ставрополья ожидается завершение реализации семи проектов с общим объемом инвестиций 12,5 млрд рублей. За последние три года в регионе на 50% возросло производство мяса свинины и птицы, на 16 тысяч тонн - овощей закрытого грунта", - сказал он.

По его словам, в общей сложности в регионе ведется реализация 20 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК на сумму 34 млрд рублей.

"Индекс объема инвестиций в основной капитал по отрасли сельское хозяйство в 2015 и в 2016 годах демонстрирует положительную динамику - соответственно, 104% и 150%. В денежном выражении в 2016 году сумма инвестиций превысила 20 млрд рублей. Динамика роста вложений в АПК опережает данный показатель по экономике Ставропольского края в целом", - отметил Владимиров.

Проведение инвестиционных форумов, по мнению главы региона, позволяет привлекать новых инвесторов. "Конечно, нельзя утверждать, что все инициативы и соглашения о сотрудничестве родились и были заключены на площадке "АгроЮга". Первый форум состоялся осенью 2015 года, в его названии с самого начала присутствовало слово "инвестиционный", и это неслучайно. Привлечение инвестиций... всегда было одной из приоритетных задач для нас, и определенных успехов нам удалось добиться", - сказал губернатор.

Третий Международный инвестиционный форум "АгроЮг" пройдет в Ставрополе 21-23 сентября и, как ожидается, соберет более 500 участников из России и других стран. В этом году на форуме впервые пройдет награждение лучших агрокомпаний юга России и Северного Кавказа.