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Добыча трудноизвлекаемых ископаемых в РФ к 2035 году может достичь 80 млн тонн

Экономика и бизнес
21 сентября, 10:51 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 21, сентября. /ТАСС

В Минэнерго считают приоритетной добычу баженовской свиты, а также стимулирование добычи на традиционных залежах

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ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Объем добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (ТРИЗ) в России по сухопутной части к 2035 году может составить порядка 80 млн тонн в год, сообщил замминистра энергетики России Кирилл Молодцов на Тюменском нефтегазовом форуме.

"Сейчас при уровне добычи ТРИЗ примерно [на уровне] 37 млн тонн по этому году, при приросте примерно 1,2 -1,3% в абсолютном значении по объему добычи, мы набрали те темпы, которые бы хотели получить, чтобы в 2035 году объем добычи трудноизвлекаемых запасов по сухопутной части составлял примерно 80 млн тонн", - сказал он.

По словам Молодцова, на текущий момент для нефтяной отрасли приоритетом является вовлечение в объемы добычи трудноизвлекаемых запасов, прежде всего баженовской свиты, а также стимулирование добычи на традиционных залежах.

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