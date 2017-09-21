Добыча трудноизвлекаемых ископаемых в РФ к 2035 году может достичь 80 млн тонн

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ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Объем добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (ТРИЗ) в России по сухопутной части к 2035 году может составить порядка 80 млн тонн в год, сообщил замминистра энергетики России Кирилл Молодцов на Тюменском нефтегазовом форуме.
"Сейчас при уровне добычи ТРИЗ примерно [на уровне] 37 млн тонн по этому году, при приросте примерно 1,2 -1,3% в абсолютном значении по объему добычи, мы набрали те темпы, которые бы хотели получить, чтобы в 2035 году объем добычи трудноизвлекаемых запасов по сухопутной части составлял примерно 80 млн тонн", - сказал он.
По словам Молодцова, на текущий момент для нефтяной отрасли приоритетом является вовлечение в объемы добычи трудноизвлекаемых запасов, прежде всего баженовской свиты, а также стимулирование добычи на традиционных залежах.