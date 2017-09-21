Курсы доллара и евро на Московской бирже прибавили по 12 копеек

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и составил 58,24 руб. Евро также укрепился на 12 копеек и составил 69,22 руб.

Показать еще