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Индекс ММВБ на открытии торгов опустился на 0,1%, РТС - на 0,7%

Экономика и бизнес
21 сентября, 10:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Индекс ММВБ составил 2056,27 пункта, а РТС достиг отметки 1114,84 пункта

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2056,27 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,7% и достиг отметки 1114,84 пункта.

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