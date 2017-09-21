Индекс ММВБ на открытии торгов опустился на 0,1%, РТС - на 0,7%

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2056,27 пункта.
Индекс РТС снизился на 0,7% и достиг отметки 1114,84 пункта.