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Белорусский "Белгоспищепром" не получал официальных претензий по поставкам сахара в Россию

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:24 UTC+3 МИНСК МИНСК 21, сентября. /ТАСС

Первый зампредседателя концерна Игорь Шустов объяснил возникшую напряженность на российском рынке сахара хорошим урожаем свеклы в РФ

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МИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. "Белгоспищепром" не получал официальных претензий по вопросу поставок сахара на российский рынок. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Игорь Шустов.

Госконцерн "Белгоспищепром" является основным производителем пищевой продукции в стране и представляет основные отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности Белоруссии, в том числе сахарную отрасль.

"Официальных претензий никаких и не было, мы на российском рынке работаем из года в год на полном взаимопонимании с российским бизнесом, и мы там не хулиганим, - отметил он. - У нас все отработано, на протяжении последних восьми лет никаких скандалов не было".

Шустов объяснил возникшую некоторую напряженность на российском рынке сахара тем, что второй год подряд там отмечается очень хороший урожай сахарной свеклы и как следствие переизбыток сахара. "Рынок отреагировал, оптовая цена на сахар в России упала более чем на 60%", - сказал Шустов.

Он отметил, что белорусский сахар на российском рынке занимает очень небольшую долю, и его поставки не влияют на ценообразование. Шустов добавил, что в Россию поставляется исключительно свекловичный белорусский сахар. "Мы поставляем туда около 200 тыс. тонн, а потребление в России 5,5-5,6 млн. тонн", - сказал он. По его словам, есть проблемные вопросы по формированию рынка сахара в ЕврАзЭС. "Есть преференциальные режимы в отдельных странах и здесь надо наводить порядок, чтобы были равные условия", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности введения каких-то "заградительных, ограничительных мер нетарифного регулирования" для Белоруссии по поставкам сахара, он сказал, что речи об этом в ЕврАзЭС быть не может, так как это не предусмотрено законодательством.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ расценивал потери российских производителей от поставок дешевого сахара из Белоруссии и Казахстана в 70-80 млрд рублей. Глава Минсельхоза Александр Ткачев не исключал, что, если так дальше будет продолжаться, возможно применение ограничительные мер на ввоз белорусского сахара.

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