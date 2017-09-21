Более трети владельцев микро-бизнеса опасаются внедрения онлайн-касс

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Внедрения новых онлайн-касс, которые стали обязательны с 1 июля 2017 года для всех российских компаний согласно закону "О применении контрольно-кассовой техники", больше всего опасаются владельцы отечественного микро-бизнеса. Так, по данным всероссийского опроса предпринимателей, проведенного Аналитическим центром НАФИ в июле 2017 года, более трети таких предпринимателей опасаются нововведения.

В результатах опроса НАФИ отмечается, что чем меньше компания, и чем нестабильнее ее финансовое положение, тем больший уровень обеспокоенности вызывает нововведение. Более 33% опрошенных руководителей российских микро- компаний заявили о своих опасениях относительно внедрения онлайн-касс. Однако в то же время подобное мнение об онлайн- кассах имеют лишь 17% представителей малого и 10% представителей среднего бизнеса.

Треть бизнесменов (31%), оценивающих положение своей компании как "плохое", отмечают возможное снижение эффективности бизнеса из-за внедрения новых кассовых аппаратов, в то время как доля таких ответов среди компаний со средним или хорошим финансовым положением ниже - 18%.

Недоверие ко всему новому

По мнению руководителя направления корпоративных исследований Аналитического центра НАФИ Ольги Стасевич, основное опасение предпринимателей в применении новых онлайн-касс заключается в недоверии ко всему новому.

"Представители МСП пока не видят преимуществ от нововведений. Основная проблема - отсутствие достаточного уровня знаний о новой технологии, непонимание, во сколько это обойдется, и в целом недоверие ко всему новому. В этой связи с ростом осведомленности и опыта использования онлайн-касс ожидается увеличение числа позитивных мнений предпринимателей по данному вопросу", - отметила она.

Касса по цене смартфона

С ней согласен и глава общественной организации по поддержке малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин. Он пояснил, что если владельцы малых и средних предприятий имели опыт с обычными кассами и быстро поняли всю выгоду от приобретения новых онлайн-касс, то у представителей микро-бизнеса таких знаний просто нет.

"У подавляющего большинства микропредприятий необходимых компетенций в области пользовании классовыми аппаратами не было и нет. А между тем покупка новой кассы обойдется как покупка смартфона. Это большая выгода именно для небольших компаний", - пояснил Калинин.

По его словам, новая касса позволяет контролировать и анализировать продажи и работу продавцов, составлять программы лояльности, оптимизировать товарные потоки и складские остатки. Это позитивно скажется на прибыли компании.

Основатель и генеральный директор "Эвотор" (компания по продаже онлайн-касс - прим. ТАСС) Андрей Романенко также считает, что даже если цена нового аппарата является для микро-предпринимателей высокой, то она довольно быстро окупится.

"Логично, что треть микро-предприятий боятся внедрения касс, поскольку считают, что траты на переоборудование слишком велики, и они не смогут их выдержать. Однако на деле, при правильном и своевременном выборе кассовой техники, модернизация им выйдет порядка 35 тысяч рублей и довольно быстро окупится", - подчеркнул Романенко.

Закон о ККТ

Принятый в 2016 году федеральный закон 54-Ф3 "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт" предусматривает изменение порядка применения контрольно-кассовой техники (ККТ). В соответствии с новым порядком ККТ должна в онлайн-режиме передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных (отдельные юридические лица, осуществляющие прием, обработку, хранение и передачу фискальных данных в налоговые органы). Кроме того, кассы нового образца имеют возможность отправки электронного чека на электронную почту покупателя.

Предусмотрен поэтапный переход на новый порядок. С 1 июля 2017 года на новые кассовые аппараты должны быть переведены все кассы, но для предпринимателей, работающих по патентам или через единый налог на вмененный доход, такие кассы станут обязательными с 1 июля 2018 года.