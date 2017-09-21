Минниханов призвал не допустить новых потрясений банков в Татарстане

Российский турнир по маунтинбайку "Псебай челлендж" в 2018 году пройдет под эгидой UCIСпорт 21 сентября, 12:52
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусстваКультура 21 сентября, 12:41
Веломногодневка "Пять колец Москвы" пройдет 2-6 мая 2018 годаСпорт 21 сентября, 12:38
Facebook направила $1 млн в помощь пострадавшим от землетрясения в МексикеОбщество 21 сентября, 12:34
Участок исторической мостовой воссоздали на улице Петровка в МосквеМосква 21 сентября, 12:34
Рыспаев после дисквалификации сыграет за усть-каменогорское "Торпедо" в ВХЛСпорт 21 сентября, 12:34
На перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева для туристовОбщество 21 сентября, 12:14
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке ШанцеваПолитика 21 сентября, 12:09
Европейская ассоциация болельщиков подала заявку в ФИФА на организацию фан-посольств на ЧМСпорт 21 сентября, 12:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал извлечь уроки из банковского кризиса в республике и не допустить новых потрясений в банковской сфере региона.
"Произошедшая ситуация в банковском секторе - большой урок для всех, нужно извлекать из него должные выводы. Снятию напряженности во многом способствовало оперативное развертывание консультативной работы и предоставление новых финансовых инструментов поддержки пострадавшим. <…> Важно нивелировать последствия этого кризиса, не допустить новых потрясений", - сказал Минниханов в четверг, выступая с посланием перед депутатами Государственного совета Татарстана.
Он отметил, что "от приостановки деятельности банков пострадал не только бизнес, ситуация вскрыла проблему нехватки у населения необходимого уровня знаний по построению отношений в современной финансово-кредитной системе".
Как сообщалось ранее, с конца декабря 2016 года в Татарстане разразился масштабный банковский кризис. 3 марта Банк России отозвал лицензии у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. 5 апреля регулятор лишил лицензии еще один местный банк - Татагропромбанк, который занимал 400-е место по величине активов в РФ, согласно данным отчетности на 1 марта 2017 года. По решению Арбитражного суда Татарстана они признаны банкротами.
28 апреля Банк России ввел временную администрацию еще в одном татарстанском банке - Спурт банке - в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" сроком на шесть месяцев и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, а затем отозвал у этой кредитной организации лицензию.