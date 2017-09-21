Минниханов призвал не допустить новых потрясений банков в Татарстане

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал извлечь уроки из банковского кризиса в республике и не допустить новых потрясений в банковской сфере региона.

"Произошедшая ситуация в банковском секторе - большой урок для всех, нужно извлекать из него должные выводы. Снятию напряженности во многом способствовало оперативное развертывание консультативной работы и предоставление новых финансовых инструментов поддержки пострадавшим. <…> Важно нивелировать последствия этого кризиса, не допустить новых потрясений", - сказал Минниханов в четверг, выступая с посланием перед депутатами Государственного совета Татарстана.

Он отметил, что "от приостановки деятельности банков пострадал не только бизнес, ситуация вскрыла проблему нехватки у населения необходимого уровня знаний по построению отношений в современной финансово-кредитной системе".

Как сообщалось ранее, с конца декабря 2016 года в Татарстане разразился масштабный банковский кризис. 3 марта Банк России отозвал лицензии у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. 5 апреля регулятор лишил лицензии еще один местный банк - Татагропромбанк, который занимал 400-е место по величине активов в РФ, согласно данным отчетности на 1 марта 2017 года. По решению Арбитражного суда Татарстана они признаны банкротами.

28 апреля Банк России ввел временную администрацию еще в одном татарстанском банке - Спурт банке - в лице госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" сроком на шесть месяцев и мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, а затем отозвал у этой кредитной организации лицензию.