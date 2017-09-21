Избранный глава Марий Эл займется вопросами отопительного сезона и уборки урожая

ТАСС, 21 сентября. /ТАСС/. Вступивший в должность глава Марий Эл Александр Евстифеев первоначально займется решением проблем с отопительным сезоном и уборкой урожая. Об этом он сообщил журналистам после церемонии инаугурации, которая прошла в Йошкар-Оле в четверг.

"Если говорить о событиях ближайших дней - это завершение уборочной страды, это отопительный сезон. В республике он надвигается, мы все должны быть готовы. У нас есть долги по теплу за 2015 год и ниже, этим нужно заниматься", - сказал он.

Также губернатор напомнил, что республике предстоит работа над проектом бюджета на 2018 год.

По данным ЦИК, Евстифеев на досрочных выборах главы Марий Эл получил около 208 855 тыс. голосов избирателей, что составляет 88,27% от числа принявших участие в голосовании. Явка составила 43,62%. Всего на должность главы республики, включая Евстифеева, претендовали 4 кандидата.

В единый день голосования, 10 сентября, в республике прошли досрочные выборы главы Марий Эл и дополнительные выборы депутатов Государственного собрания республики шестого созыва по двум одномандатным избирательным округам - Козьмодемьянскому и Волжскому.

Бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев был назначен врио главы республики после отставки бывшего руководителя региона Леонида Маркелова в апреле 2017 года. Позднее Маркелов был задержан. Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило ему обвинение в получении взятки.