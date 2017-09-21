Премьер Финляндии: Хельсинки волнуют только экологические аспекты "Северного потока - 2"

ХЕЛЬСИНКИ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финляндия продолжает рассматривать проект газопровода "Северный поток - 2" только с точки зрения его соответствия экологическим нормативам, сообщил в четверг в интервью ТАСС премьер-министр Финляндии Юха Сипиля перед своим визитом в Санкт-Петербург, где он встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и примет участие в открытии 18-го Российско-финляндского культурного форума.

"Финская позиция осталась без изменений. Для нас это [строительство газопровода] - вопрос использования наших экономических вод и вопрос получения экологического разрешения, их решение продвигается в нормальном порядке. Поскольку труба не пройдет к нам, для нас это чисто вопрос экологии", - подчеркнул он.

"Дания и также Швеция будут принимать здесь собственное решение. Но хотел бы еще добавить, что Евросоюзу нужно, со своей стороны, решить, соответствует ли газопровод правилам энергетического союза ЕС", - добавил премьер.

О газопроводе

"Северный поток - 2" - международный проект газопровода через Балтийское море, который позволит обеспечить поставки российского газа в Европу. Согласно прогнозам, объем внутреннего производства газа в ЕС в ближайшие 20 лет упадет вдвое. Новый газопровод позволит удовлетворить растущий спрос и увеличить объем поставок на 55 млрд кубометров газа в год.

Маршрут и конструкция нового газопровода будут в основном повторять уже действующий "Северный поток". Он будет проходить через экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому", была создана для планирования, строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2". Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019 года.