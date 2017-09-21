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ЕБРР обеспокоен размещением еврооблигаций Украины

Экономика и бизнес
21 сентября, 14:08 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, сентября. /ТАСС

Директор банка отметил, что подобная ситуация может отсрочить реформы в стране до следующих выборов

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обеспокоен размещением еврооблигаций Украины на сумму $3 млрд. Об этом заявил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж на Украинском финансовом форуме в Одессе.

"Меня беспокоит очень успешное размещение еврооблигаций. Ситуация стала удобнее [для власти], ослабится давление на реформы, начнется предвыборная борьба, отопительный сезон. И реформы будут отложены до следующих выборов. Наша задача - не допустить такого развития событий", - цитирует его издание Financial club.

В то же время Франсиз отметил, что на Украине "за три года было сделано много того, что считалось невозможным", к примеру, национализация Приватбанка. "И это не одно направление, где мы видим прогресс", - добавил он.

При этом, по словам Франсиза, "тревожные сигналы уже есть". В частности он напомнил, что независимые члены наблюдательного совета "Нафтогаза" уже подали в отставку. "Это шаг назад. Я надеюсь, нам удастся сменить курс", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Украина впервые с 2013 года вышла на внешний рынок заимствований без поддержки России или США. Ее выпуск еврооблигаций установил сразу несколько рекордов: самый длинный (15 лет) и самый большой ($3 млрд) бонд с приемлемой доходностью.

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