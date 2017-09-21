Всемирный банк торопит Украину с принятием земельной реформы

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) рассчитывает на принятие Украиной земельной реформы этой осенью. Об этом сообщила директор банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен.

"Давно должно быть реализовано разрешение на покупку и продажу земли. Мы ожидаем, что осенью будут сделаны шаги относительно продажи земли, что, по нашим оценкам, даст толчок для развития страны", - сказала она в ходе Украинского финансового форума, который проходит в Одессе.

При этом директор одобрила заверения руководства Украины о намерении осуществить реформы в сфере сельского хозяйства.

За ходом земельной реформы на Украине должна, в частности, проследить миссия Международного валютного фонда, которая, как ожидается, начнет работу на форуме в четверг.

Международные партнеры настаивают на принятии закона о рынке земель, поскольку согласно земельному кодексу, на Украине до конца 2017 года действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.