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Зампред ЦБ: работа Фонда консолидации не повлияет на прибыльность регулятора в этом году

Экономика и бизнес
21 сентября, 14:40 UTC+3

Деятельность фонда не коснется отчета Центробанка о прибылях и убытках

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Деятельность Фонда консолидации банковского сектора не окажет влияния на прибыльность ЦБ РФ в этом году, сообщил на брифинге зампредседателя ЦБ Василий Поздышев.

"В этом году Фонд консолидации чрезвычайно минимально повлияет на баланс и отчет о прибылях и убытках Центрального банка", - отметил он.

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