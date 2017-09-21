Зампред ЦБ: работа Фонда консолидации не повлияет на прибыльность регулятора в этом году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Деятельность Фонда консолидации банковского сектора не окажет влияния на прибыльность ЦБ РФ в этом году, сообщил на брифинге зампредседателя ЦБ Василий Поздышев.

"В этом году Фонд консолидации чрезвычайно минимально повлияет на баланс и отчет о прибылях и убытках Центрального банка", - отметил он.