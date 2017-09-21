Завод в Петербурге начал выпуск оборудования для геологоразведки дешевле импортного на 30%

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Дочернее предприятие Кировского завода "Завод буровых технологий" в Петербурге в рамках импортозамещения начало выпуск оборудования для геологоразведки, которое превосходит зарубежные аналоги по целому ряду параметров и дешевле импортной техники на 30%. Об этом в четверг сообщила пресс- служба завода.
Как уточнили на предприятии, первая в истории завода буровая установка для геологоразведки пройдет опытные испытания на Ярегском месторождении в Республике Коми.
"Выход "Завода буровых технологий" на этот рынок с новой линейкой техники для горного дела решает задачу импортозамещения. Наши установки по ряду параметров превосходят машины лучших мировых производителей, при этом их цена будет на 30-40% ниже", - приводит пресс-служба слова директора предприятия Романа Кондратьева.
Стоимость оборудования в пресс-службе не уточнили.
Завод спроектировал и изготовил по заказу НГМ-Групп головной образец модульной буровой установки ГЕО-126П для бурения из подземных горных выработок. Буровой станок изготовлен на рельсовом ходу во взрывозащищенном исполнении. Машина превосходит зарубежные аналоги по производительности, экономичности, долговечности, удобству и простоте в обслуживании и ремонте, отметили в пресс- службе.
По данным пресс-службы, анализ рынка показывает, что за последние три года объемы геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые в России выросли на 23%, при этом спрос на технику для разведочного бурения на 85% удовлетворяется за счет поставки зарубежных буровых установок. Завод планирует удвоить выручку за два года за счет производства подобного оборудования.
ООО "Завод буровых технологий" создано в 2007 году в Санкт-Петербурге, с 2016 года входит в Группу компаний "Кировский завод". Специализируется на выпуске буровой техники и инструмента, наиболее известно как производитель установок разведочного бурения для отраслей инженерной геологии, гидрогеологии и сейсморазведки.