Минфин: Фонд консолидации банковского сектора увеличил стабильность системы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Создание Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) увеличило стабильность банковской системы РФ, он позволяет эффективно решать проблемы банков. Об этом заявил журналистам в Госдуме замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Считаю, что ситуация в банковской системе стабильная, создание ФКБС увеличило стабильность банковской системы. Есть теперь понятный механизм, что делать с такими банками", - сказал он.

Моисеев отметил, что если бы этого фонда не было, то в случае появления проблем у таких банков, как, например, "Открытие" и Бинбанк, было бы непонятно, что с ними делать и был бы риск для банковского сектора. "Создание этого фонда позволит эффективно решать эти вопросы", - указал замминистра.

Сейчас через ФКБС санируется два банка - "Открытие" и Бинбанк.

Об оздоровлении банковской группы Бинбанк регулятор объявил 21 сентября, в банк введена временная администрация. Бинбанк занимает 8-е место по объему активов в банковской системе РФ, в нем находится более 500 млрд руб. вкладов физлиц.

О санации "Открытия", который входит в список системно значимых банков, ЦБ объявил 29 августа.