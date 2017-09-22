"Мобильная экономика России 2017": презентация результатов исследования. Видеотрансляция

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам исследования "Мобильная экономика России".

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич и главный аналитик РАЭК, руководитель исследовательского проекта "Мобильная экономика России 2017" Карен Казарян расскажут о результатах и выводах исследования, воздействии мобильной экономики на ВВП России, а также представят рекомендации от экспертов и участников российского интернет-рынка.

Исследовательский проект “Мобильная экономика России” реализован впервые в 2017 году как часть международного исследования влияния мобильных технологий на экономику различных стран, и ежегодного исследования “Экосистема Цифровой экономики/Экономика Рунета 2017”.