"Мобильная экономика России 2017": презентация результатов исследования. Видеотрансляция

"Мобильная экономика России 2017": презентация результатов исследования. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 22 сентября, 13:07
Временный забор вокруг парка "Зарядье" будет снесен в течение месяцаОбщество 22 сентября, 12:41
Приморье получило 1,4 млрд руб. на восстановление поврежденных тайфуном "Лайонрок" дорогНовости партнеров 22 сентября, 12:40
Что нужно знать о выборах президента Российской академии наукНаука 22 сентября, 12:40
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в ПетербургеЭкономика и бизнес 22 сентября, 12:40
Объем погрузки ПГК на Горьковской желдороге за 8 месяцев вырос на 19%, до 3,1 млн тоннТранспорт 22 сентября, 12:39
Песков: Россия исходит из того, что Сеул обеспечит безопасность на Играх-2018Спорт 22 сентября, 12:37
В Санкт-Петербурге в восьмой раз начались Недели Северных странНовости партнеров 22 сентября, 12:33
Союз производителей алкоголя оценил легальный рынок водки в РФ в 2018 г. на уровне 70-75%Экономика и бизнес 22 сентября, 12:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам исследования "Мобильная экономика России".
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич и главный аналитик РАЭК, руководитель исследовательского проекта "Мобильная экономика России 2017" Карен Казарян расскажут о результатах и выводах исследования, воздействии мобильной экономики на ВВП России, а также представят рекомендации от экспертов и участников российского интернет-рынка.
Исследовательский проект “Мобильная экономика России” реализован впервые в 2017 году как часть международного исследования влияния мобильных технологий на экономику различных стран, и ежегодного исследования “Экосистема Цифровой экономики/Экономика Рунета 2017”.