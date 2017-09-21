Источник: "Русгидро" впервые за семь лет разместило евробонды на 20 млрд руб.

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" разместила евробонды на 20 млрд рублей под 8,125% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке. Компания впервые вышла на внешний рынок капитала с 2010 года.
"Евробонды в рублях размещены сроком на пять лет и на сумму 20 млрд рублей, ставка составила 8,125%. Инвесторы подали заявки на 42 млрд рублей", - сообщил он.
Первоначальный ориентир доходности составлял 8,25%.
"Компания предпочла максимизировать участие иностранных инвесторов при размещении бумаг", - добавил собеседник агентства.
Компания "Русгидро" 15 сентября начала проводить встречи с инвесторами. Встречи прошли в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне. Организаторы выпуска - "ВТБ Капитал", Газпромбанк, J.P. Morgan и Sberbank CIB.
"Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.