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Источник: "Русгидро" впервые за семь лет разместило евробонды на 20 млрд руб.

Экономика и бизнес
21 сентября, 16:50 дата обновления: 21 сентября, 16:57 UTC+3

Ставка евробондов составила 8,125%. годовых

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" разместила евробонды на 20 млрд рублей под 8,125% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке. Компания впервые вышла на внешний рынок капитала с 2010 года.

"Евробонды в рублях размещены сроком на пять лет и на сумму 20 млрд рублей, ставка составила 8,125%. Инвесторы подали заявки на 42 млрд рублей", - сообщил он.

Первоначальный ориентир доходности составлял 8,25%.

"Компания предпочла максимизировать участие иностранных инвесторов при размещении бумаг", - добавил собеседник агентства.

Компания "Русгидро" 15 сентября начала проводить встречи с инвесторами. Встречи прошли в Москве, Цюрихе, Женеве и Лондоне. Организаторы выпуска - "ВТБ Капитал", Газпромбанк, J.P. Morgan и Sberbank CIB.

"Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

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