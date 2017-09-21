"Швабе" запустил систему бесконтактной очистки зеркал телескопов

ТАСС, 21 сентября. Система бесконтактной очистки зеркал телескопов и аппаратов наземного и космического базирования запущена на Лыткаринском заводе оптического стекла, разработка позволяет полностью автоматизировать процесс обработки крупногабаритной оптики и очищать поверхности оптических приборов диаметром более метра. Об этом сообщили в холдинге "Швабе".

"Российский производитель оптического стекла и крупногабаритной оптики холдинга "Швабе" - Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) - запустил бесконтактную систему очистки поверхности зеркал для комплексов наземного и космического базирования - телескопов и аппаратов дистанционного зондирования земли", - говорится в сообщении.

Эта система позволяет подготовить оптические элементы к нанесению тонкослойных покрытий. При этом система финишной очистки не повреждает поверхность приборов и не привносит новых загрязнений.

"В отличие от старой технологии разработка позволяет выполнить лучшую очистку оптики и повысить коэффициент сцепления наносимого покрытия к поверхности оптической детали. На практике она показала наибольшую эффективность в процессе обработки элементов диаметром больше одного метра", - пояснил генеральный директор Лыткаринского завода оптического стекла Александр Игнатов.

До конца 2017 года на предприятии планируется установить такие же обрабатывающие центры и оборудование для механообработки и литейного производства.

В России ЛЗОС занимает ведущие позиции в области производства оптического стекла, ситалла, крупногабаритных астрономических зеркал и космических объективов. Доля производителя по оптическим материалам на отечественном рынке составляет 98% и 7% - на мировом.