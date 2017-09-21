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Совет директоров "Центрального телеграфа" утвердил кандидатуры в новый состав

Экономика и бизнес
21 сентября, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября /ТАСС

Действующий независимый директор Владимир Булгак не вошел в этот список

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МОСКВА, 21 сентября /ТАСС/. Совет директоров "Центрального телеграфа", основным акционером которого является "Ростелеком", утвердил кандидатуры в новый состав, говорится в материалах компании.

В частности, в состав совета директоров выдвинуты шестеро его действующих членов: гендиректор "Ланурия Лтд." Сергей Бабинцев, заместители директора макрорегиона Центр "Ростелекома" Дмитрий Ким, Евгений Нечаев, Дмитрий Пархоменко и Антон Годовиков, а также директор по корпоративному управлению и интеграции дочерних и зависимых обществ "Ростелекома" Александр Колесников.

При этом действующий независимый директор Владимир Булгак не вошел в список кандидатур.

Кроме того, в числе номинантов вице-президент "Ростелекома" Дмитрий Куракин, Дмитрий Паньков и директор "Ростелекома" по работе с операторами связи Дмитрий Трунцов.

"Центральный телеграф" оказывает услуги доступа в интернет, IPTV, аренды каналов связи, документальной электросвязи (телеграммы), VPN и другие на рынке Москвы и Московской области. "Ростелеком" контролирует 80% компании.

В "Ростелекоме" один из кандидатов в совет "Центрального телеграфа" - Дмитрий Куракин - занимается управлением административным блоком и, помимо прочего, заведует недвижимостью. Это может означать намерение акционера решить судьбу здания "Центрального Телеграфа" на Тверской улице в Москве.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к акционерам "Центрального телеграфа", избрание Куракина главой совета директоров компании "логично" в связи с обновлением команды самого "Ростелекома". "Однако здесь прослеживается и некий скрытый конфликт с нынешним куратором по недвидимости - Александром Абрамковым", - полагает собеседник ТАСС.

Здание "Центрального телеграфа", располагающееся по адресу Тверская ул., 7, является памятником архитектуры. Общая площадь помещений составляет порядка 40 тыс. квадратных метров.

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