Совет директоров "Центрального телеграфа" утвердил кандидатуры в новый состав

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МОСКВА, 21 сентября /ТАСС/. Совет директоров "Центрального телеграфа", основным акционером которого является "Ростелеком", утвердил кандидатуры в новый состав, говорится в материалах компании.
В частности, в состав совета директоров выдвинуты шестеро его действующих членов: гендиректор "Ланурия Лтд." Сергей Бабинцев, заместители директора макрорегиона Центр "Ростелекома" Дмитрий Ким, Евгений Нечаев, Дмитрий Пархоменко и Антон Годовиков, а также директор по корпоративному управлению и интеграции дочерних и зависимых обществ "Ростелекома" Александр Колесников.
При этом действующий независимый директор Владимир Булгак не вошел в список кандидатур.
Кроме того, в числе номинантов вице-президент "Ростелекома" Дмитрий Куракин, Дмитрий Паньков и директор "Ростелекома" по работе с операторами связи Дмитрий Трунцов.
"Центральный телеграф" оказывает услуги доступа в интернет, IPTV, аренды каналов связи, документальной электросвязи (телеграммы), VPN и другие на рынке Москвы и Московской области. "Ростелеком" контролирует 80% компании.
В "Ростелекоме" один из кандидатов в совет "Центрального телеграфа" - Дмитрий Куракин - занимается управлением административным блоком и, помимо прочего, заведует недвижимостью. Это может означать намерение акционера решить судьбу здания "Центрального Телеграфа" на Тверской улице в Москве.
Как сообщил ТАСС источник, близкий к акционерам "Центрального телеграфа", избрание Куракина главой совета директоров компании "логично" в связи с обновлением команды самого "Ростелекома". "Однако здесь прослеживается и некий скрытый конфликт с нынешним куратором по недвидимости - Александром Абрамковым", - полагает собеседник ТАСС.
Здание "Центрального телеграфа", располагающееся по адресу Тверская ул., 7, является памятником архитектуры. Общая площадь помещений составляет порядка 40 тыс. квадратных метров.