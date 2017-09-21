Минкомсвязь РФ поможет Карелии наладить мобильную связь на федеральных трассах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Карелия получит помощь от Минкомсвязи РФ в строительстве инфраструктуры и обеспечении устойчивого сигнала сотовой связи на федеральных трассах, а также в ремонте 77 отделений почтовой связи. Об этом договорились в четверг в ходе рабочей встречи в Москве избранный глава Карелии Артур Парфенчиков и министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров, сообщила пресс-служба руководителя региона.

"На встрече обсуждались вопросы развития инфраструктуры региона, среди которых строительство двух опорно-мачтовых устройств для размещения базовых станций сотовой связи. Возведение вышек планируется в районе деревни Песчаное Пудожского района и южнее 10 км от пересечения дорог М-18 "Кола" и "Лоухи-Суоперя". Это позволит обеспечить устойчивый сигнал сотовой связи на наиболее протяженных участках федеральных автодорог", - сообщили в пресс-службе.

Конкретные сроки и затраты на проект на данный момент не называются.

Второй вопрос касался работы почтовых отделений. По словам Парфенчикова, данные проведенного мониторинга показали, что безотлагательного ремонта требуют на сегодня порядка 77 отделений почтовой связи в разных районах Карелии. Никифоров выразил готовность поддержать главу региона в решении этих вопросов.

"Встреча прошла результативно. Я благодарен Николаю Анатольевичу [Никифорову] за помощь в решении многих важных для Карелии вопросов и за его активную позицию как руководителя шестой рабочей группы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия", - сказал по итогам встречи глава республики.