Новак: РФ перевыполнила сокращение добычи нефти в августе за счет ремонта на "Сахалине-1"

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ВЕНА, 21 сентября. /ТАСС/. Россия перевыполнила свои обязательства в рамках соглашения о сокращении добычи ОПЕК+ в сентябре, в том числе, благодаря ремонту мощностей на проекте "Сахалин-1", сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы перевыполняем, с учетом того, что у нас идут ремонтные процессы на разных предприятиях, в том числе на Сахалине-1", - сказал он.
Он также отметил, что рано пока говорить о продлении сделки после марта. "Мы говорим о том, что такая опция есть, будем мониторить, смотреть, и ближе к концу можно будет предметно обсуждать исходя из ситуации на рынке", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли в пятницу обсуждаться этот вопрос.
Россия по условиям соглашения обязалась сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.